С опасност за живота са две момчета след тежката катастрофа край Монтана

При пътният инцидент от неделя вечер загина баща им

01.09.2025 | 11:41 ч. Обновена: 01.09.2025 | 12:35 ч. 7
С опасност за живота са две момчета – на 16 и 20 години, пострадали при тежката катастрофа на международния път Е79 край монтанското село Смоляновци.

Инцидентът стана в неделя вечер около 20 часа, когато ТИР и лека кола катастрофираха. Автомобилът на семейство се ударил челно в камиона. 

След инцидента мъж, жена и двете им деца били откарани към монтанската болница, където по-късно бащата е починал. Двете деца - на 16 и 20 години, са настанени в реанимация. 

"Едното момче е с тежка коремна и гръдна травма, както и черепно-мозъчна. Другото дете е с тежка коремна травма. И двете са на командно дишане”, съобщи пред Нова тв началникът на отделението по хирургия в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - Монтана д-р Красимир Каменов. 

Майката също е настанена в болница с гръдна травма, но без опасност за живота. Причините за катастрофата се изясняват.

Това се случи Dnes

село Смоляновци катастрофа загинал мъж тежка катастрофа Монтана
