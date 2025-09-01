С опасност за живота са две момчета след тежката катастрофа край Монтана

С опасност за живота са две момчета – на 16 и 20 години, пострадали при тежката катастрофа на международния път Е79 край монтанското село Смоляновци.

Инцидентът стана в неделя вечер около 20 часа, когато ТИР и лека кола катастрофираха. Автомобилът на семейство се ударил челно в камиона.

След инцидента мъж, жена и двете им деца били откарани към монтанската болница, където по-късно бащата е починал. Двете деца - на 16 и 20 години, са настанени в реанимация.

"Едното момче е с тежка коремна и гръдна травма, както и черепно-мозъчна. Другото дете е с тежка коремна травма. И двете са на командно дишане”, съобщи пред Нова тв началникът на отделението по хирургия в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - Монтана д-р Красимир Каменов.

Майката също е настанена в болница с гръдна травма, но без опасност за живота. Причините за катастрофата се изясняват.