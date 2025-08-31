Грета Тунберг води флотилия от лодки с хуманитарна помощ за гладуващите в Газа

Под мотото „Когато светът мълчи, ние отплаваме“, флотилия, натоварена с хуманитарна помощ, водена от шведската активистка Грета Тунберг, днес трябва да отплава от Барселона в опит да „прекъсне незаконната блокада на Газа“, съобщиха организаторите.

Лодките, чийто брой не е уточнен, ще отплават от каталунското пристанище, за да „отворят хуманитарен коридор и да сложат край на продължаващия геноцид срещу палестинския народ“, според организаторите на тази инициатива, наречена Глобална Сумудска флотилия.

„Това ще бъде най-голямата мисия за солидарност в историята“, с „повече хора и повече лодки, отколкото всички опити за достигане до Газа взети заедно“, каза бразилският активист Тиаго Авила в Барселона.

Очаква се към тази флотилия да се присъединят „десетки“ допълнителни лодки, които ще отплават от Тунис и други средиземноморски пристанища на 4 септември, а едновременни действия „в знак на солидарност с палестинския народ“ ще бъдат организирани в 44 държави, написа в Инстаграм в началото на август Грета Тунберг, член на управителния комитет на Глобалната сумудска флотилия. „Мисия като тази не би трябвало да съществува“, каза още шведската активистка.