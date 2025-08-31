Неонацистът Либих, който си смени пола, за да отиде в женски затвор, избяга в Русия

Издадена е заповед за арест на неонацистката Марла-Свеня Либих, по-рано известна като Свен Либих, която не се е явила в женския затвор в Кемниц, за да излежи присъдата си.

Полицията потвърди, че Либих е избягала в чужбина, като твърди, че това е станало ясно от аудиозапис, който е бил пуснат пред женския затвор. Говорител заяви, че около 60 поддръжници са се събрали пред затвора за „парти за новодомци“, организирано от Либих.

От бягството си Либих е много активна в социалните медии.

„Никой не знаеше за решението ми – нито адвокат, нито семейство“, написа Либих в X, като прикачи снимка на плакат, на който е изобразена пред катедралата „Свети Василий“, с придружаващ текст „От Москва с любов, Джеймс Бонд“ и хаштага #runningwoman. „Истинско предимство: още като малко момиче ходех на училище с разширени уроци по руски език, [...] Сега осъзнавам колко много от това все още е запечатано в съзнанието ми.

Неонацистката обяви в X, че се намира „на територията на Руската федерация“ и разговаря с „служители, близки до Кремъл“.

Либих разкри, че планира да подаде молба за убежище в САЩ оттам, където „е проявен интерес“, както тя самата заяви.

✨🎩 Das Kunststück eines Zaubertricks: Alle Augen werden auf die Kulisse gelenkt, während das Objekt im Schatten verschwindet. 🕶️🎭 Niemand wusste von meinem Entschluss – kein Anwalt, keine Familie. Was folgt? Ein internationaler Haftbefehl ✈️👮 – nur wegen Worten, wegen… pic.twitter.com/BgP0kFIkmM — Marla Svenja Liebich (@MarlaSvenjaL) August 29, 2025

Възможно злоупотребяване с новия германски закон за „самодеклариране“

Неонацист, мразещ ЛГБТ хората, вече е в женски затвор, след като си смени пола

През юли 2023 г. Либих, която тогава все още беше известна като Свен, беше осъдена на година и половина лишаване от свобода без право на условно освобождаване за десни екстремистки дейности, включително подбуждане към омраза, клевета и обида.

Година и половина по-късно Либих се възползва от новия германски закон, наречен „Закон за самоопределяне“, който улеснява транс и небинарните хора да променят пола и името си.

Либих използва новата си самоидентификация, за да поиска да излежи присъдата си в женски затвор, което предизвика широко обществено недоволство. Преди да промени пола и името си, Либих прекъсна парада на LGBTQ+ в град Хале и нарече куиър хората „паразити на обществото“.

Федералният министър на вътрешните работи Александър Добриндт (CSU) обвини Либих в злоупотреба с разпоредбата.

„Съдебната система, обществеността и политиците са обект на подигравки“, заяви той пред местните медии. Добриндт сега иска да защити по-добре Закона за самоопределяне от злоупотреби. „Сега се нуждаем от дебат за това как да възстановим ясни правила срещу злоупотребата с промяна на пола."

Експертът на ООН по насилието срещу жени и момичета, Рим Алсалем, също предупреди за опасностите за жените и момичетата, когато законът беше приет.

Жените, които са засегнати от мъжко насилие, са особено изложени на риск, каза тя. Просто липсват защитни мерки, които да изключат злоупотребата със закона от страна на извършителите на насилие.

Женските приюти, съблекалните или общите тоалетни вече няма да бъдат убежища. Федералното правителство отхвърли критиките.