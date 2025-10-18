IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Анти-Тръмп демонстранти се събират в САЩ и в големи европейски градове

В центъра на Хюстън полицията оценява броя на протестиращите на около 1500 души

18.10.2025 | 21:01 ч. 6
Снимка: БГНЕС/ EPA

В Съединените щати и в големи европейски градове се провеждат масови протести срещу администрацията на президента Тръмп. Според организаторите на глобалната инициатива, днес ще се проведат над 2 600 демонстрации. Организатор е лявата коалиция "Без крале". През юни тя успя да мобилизира пет милиона души в национален мащаб. Участниците и сега обвиняват държавния глава в авторитаризъм.

В центъра на Хюстън полицията оценява броя на протестиращите на около 1500 души, но очаква той да нарасне, докато шествието се приближава към кметството, пише Ройтерс.

Бил Най, педагог и водещ на телевизионния сериал от 90-те години „Бил Най, човекът на науката“, сравни протестите от събота с антивоенните протести от края на 60-те години, но заяви, че залогът е по-голям.

Тръмп, протест

Лиз Шулер, председател на AFL-CIO, синдикалната федерация, която представлява 15 милиона синдикални работници, заяви в публикация в социалните медии, че членовете й ще се явят на демонстрациите в събота и призова другите американци да се присъединят.

Свързани статии

Сенаторът от Кънектикът Крис Мърфи нарече Доналд Тръмп „най-корумпираният президент в историята на Америка“.

Анти Тръмп

„Смятаме, че е важно да изразим мнението си, когато виждаме неща, с които не само не сме съгласни, но и които са наистина вредни за обществото“, каза пенсиониран американски морски пехотинец, който се представи като Тоннесен.

Протестът в Лондон беше един от четирите протеста в Обединеното кралство.

Teenproblem