Поколението на бейби бумърите е с повече пари от всички останали?

Днешното време е най-богатото в историята на човечеството, но и периодът на най-големите неравенства. Разликата в богатството и доходите между най-богатия 1% и останалата част от хората привлича все повече внимание, но една от най-забележителните разлики в богатството е между поколенията: по-възрастните са много по-богати от младите.

Добрата новина (поне за САЩ) е, че повечето американци от всички възрасти никога не са имали повече богатство. Но оценките в ново проучване на Едуард Уолф, икономист от Нюйоркския университет, който изучава богатството в Америка, показват голяма и нарастваща разлика в нетната стойност между американците над 75 години и тези под 35 години. Нищо чудно, че всички мразят бейби бумърите.

Няколко икономически тенденции са допринесли за тази разлика. Една от тях е увеличаването на собствеността върху акции: през 1989 г. само 32% от американците (от всички възрасти) притежаваха акции; през 2022 г. техният дял е 58%. Това се дължи до голяма степен на факта, че плановете от типа 401(k) станаха по-разпространени и, според доклада, изместиха по-ликвидните и по-малко доходни форми на спестяване, като например разплащателните сметки.

Бумърите са първото поколение, на което е било предложено 401(k) на работното място, когато са били млади, и това е допринесло за тяхното богатство при пенсиониране. Тъй като 401(k) са по-евтини за работодателите от плановете с определени доходи, повече хора ги имат и повече хора имат пенсионни доходи, точка. Според статията акциите като дял от пенсионните портфейли на американците са се удвоили между 1983 и 2022 г., главно защото пазарът се е развивал много добре – S&P 500 е нараснал почти 20 пъти от 1989 г. насам. Беше добър момент да притежаваш акции.

Другата голяма промяна е увеличението на собствеността върху жилища. Между 1983 и 2022 г. тя се е повишила с 5,2 процентни пункта до 67,4%. Докладът оценява, че процентът на собственост върху жилища е останал непроменен за хората под 35-годишна възраст, но по-възрастните американци са станали по-склонни да притежават свой дом. Процентът на собственост върху жилища на американците на 65 или повече години се е увеличил с повече от 7 процентни пункта.

Междувременно, както и при акциите, стойността на недвижимите имоти се е увеличила от 80-те години насам. Това се дължи отчасти на ограниченото предлагане на жилища спрямо нарастващото население, както и на по-добрите, по-големи жилища с повече удобства. От друга страна, ипотечните дългове също са се увеличили за всички възрастови групи, особено за младите хора, които се опитват да купят първия си дом. Тези по-големи дългове допринасят за нарастващото неравенство между възрастовите групи.

Неравенството често се нарича основният икономически проблем на нашето време. Но когато неравенството е между младите и възрастните или в семейството, то може да не е толкова голям проблем. От една страна, възрастните не са станали богати за сметка на младите. От друга страна, това неравенство може просто да отразява общество на собственост, в което повече хора спестяват за пенсията си и притежават свои домове.

Такъв свят би бил по-неравноправен, защото възрастните хора са имали повече години, за да натрупат богатство и да се възползват от ползите от съставната възвръщаемост.

С други думи: днешните млади хора може би все още имат време. Разбира се, няма гаранция, че следващите 40 години ще бъдат толкова благоденствени, колкото последните, но има причини да се смята, че ще бъдат. Някои от младите хора може би ще наследят и част от парите на своите родители.

Признавам, че има привлекателна нулева сметка за тази разлика в богатството. Тя е нещо такова: първо, по-възрастните хора са се възползвали от покупката на жилища, когато те са били по-евтини (въпреки че лихвите по ипотеките са били по-високи). Но предлагането на жилища е ограничено и цените са се повишили, което е изключвало по-младите купувачи.

