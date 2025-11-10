Как да ползваме пало санто при негативна енергия и за повече баланс?

Пало санто, от испански език, означава свято дърво. То е ароматно дърво, което расте по тихоокеанските брегове на Южна Америка, главно в Перу, Еквадор и части от Централна Америка. Смята се, че от векове инките и шаманите от Андите са ползвали пало в свещени ритуали за пречистване на енергията, защита и за лечение. Днес пало санто може да се закупи под разнообразни форми, като парченце от дърво например, което като се запали, отделя топъл и леко сладък дим с неповторим аромат.

Продават се ароматни клечки с пало санто, аромати за дома, различни козметични продукти.

Как пало санто ни влияе, когато го ползваме?

1. Подобрява настроението – маслото от пало санто съдържа линалоол и лимонен, които се свързват с повишаване на серотонина. Линалоолът придава онзи прекрасен дървесен аромат на пало сантото.

2. Помага при безсъние – леко дървесният и цитрусов аромат улеснява отпускането преди сън.

3. Подпомага концентрацията и медитацията – използва се преди йога или духовни практики.

4. В козметиката – Етеричното масло от пало санто се използва в масажни масла и лосиони, но и в лосиони и кремове за тяло за ежедневна грижа. Смята се, че има противовъзпалителни свойства и може да отпусне мускулите след дълъг ден.

