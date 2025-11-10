Застреляха чистачка, позвънила на грешна врата

Американските власти проучват дали да повдигнат обвинения срещу собственик на жилище в Индиана, който е застрелял чистачка, появила се на грешен адрес.

Полицията съобщава, че е открила Мария Флоринда Риос Перес мъртва в ръцете на съпруга си на верандата на къща в сряда малко преди 7:00 часа местно време.

Властите са отговаряли на сигнал за евентуално нахлуване в дом в предградието Уайтстаун в Индианаполис. Те официално са представили случая на прокуратурата на окръг Буун за преглед, за да се определи дали ще бъдат повдигнати наказателни обвинения по него.

Полицията не е идентифицирала хората в дома или кой е произвел изстрела, като в петъчно изявление заяви, че това е „сложен, деликатен и развиващ се случай и би било едновременно неподходящо и потенциално опасно да се разкрие тази информация“.

Те призоваха за търпение, предупреждавайки за „тревожно разпространение на дезинформация онлайн“ относно случая.

Маурисио Веласкес заяви пред CBS News, американския партньор на BBC, че иска справедливост за 32-годишната си съпруга. В новините се казва, че тя е майка на четири деца и е родом от Гватемала.

В интервю за WTTV, филиал на CBS, г-н Веласкес каза, че куршумът е преминал директно през вратата на къщата.

„Трябваше първо да се обадят в полицията, вместо просто да стрелят от нищото“, каза той. /БТА