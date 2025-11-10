8 тайни, които държат 83-годишния Харисън Форд в добра форма

Много от нас помнят Харисън Форд с участието му в блокбастъри, независимо дали като бунтаря Хан Соло в сагата „Междузвездни войни“, или като авантюристичния археолог Индиана Джоунс в многобройните му приключения, които вече са съвременна класика.

Преди три години актьорът се качи на „осмия етаж“ от живота си, а днес, на 83, той все още не е готов да окачи шапката си на закачалката. Форд продължава да е във добра физическа форма и затова решихме да научим кои навици му помагат да остане силен и здрав и на тази възраст.

1. Той е заменил месото с риба и зеленчуци

Харисън Форд обясни в интервю, че е решил да премахне изцяло месото от ежедневната си диета, тъй като то има неблагоприятни последици за тялото му и планетата като цяло.

„Просто реших, че съм уморен да ям месо и знам, че не е добре нито за планетата, нито за мен“, обясни той. Поддържа строга диета, базирана на риба и много зеленчуци, така че грижата за себе си е приоритет. Форд отдава по-голямата част от физическата си форма на това, което нарича „скучни“, но здравословни ястия.

2. Той обича да кара колело

Форд е в доста добра форма за 83-годишен човек. Той е стегнат и тонизиран, с мускулести ръце и води активен начин на живот. Дори по време на ваканциите си е забелязан да кара колело в Лос Кабос, Мексико, и в някои градове в Англия.

Колоезденето е прекрасно аеробно упражнение, което укрепва краката и костите и подобрява дишането. Харисън Форд изглежда се наслаждава на ползите от тази дейност.

3. Той се отказа от млечните продукти

Харисън Форд напълно е елиминирал млечните продукти от диетата си. Когато го попитали какво прави, за да поддържа форма, той поправил въпроса, като казал, че това е по-скоро свързано с това, което е спрял да прави.

Форд, който преди няколко години е водил кампания в полза на пиенето на мляко, признава, че на определена възраст то вече не е хранително и напротив, може да бъде вредно за организма, както показват някои проучвания.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg