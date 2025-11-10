IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Светец или грешник“? Британски художник разпна Тръмп в скулптура

Творецът Мейсън Сторм е известен със сатирчно и политически заредено изкуство

10.11.2025 | 22:45 ч. 6
AFP News Agency, X

AFP News Agency, X

Хиперреалистична скулптура, изобразяваща Доналд Тръмп, прикован на кръст, докато е облечен в оранжев затворнически гащеризон, беше изложена в Basler Kunstmeile в Швейцария, седмици след като дебютът ѝ близо до Централната гара на Базел беше отложен поради опасения от обществена реакция.

Скулптурата, озаглавена "Светец или грешник“, е дело на британския художник Мейсън Сторм, който е известен със своето сатирично и често политически заредено изкуство. И подобно на Банкси, той култивира чувство за анонимност, като носи маски и балаклави.

Тук той играе с дихотомията между вертикално разпятие и хоризонтална носилка за екзекуции, оставяйки провокативно пространство, където религията и политиката се смесват, за да се постави под въпрос дали настоящият президент на САЩ заслужава влизане в рая или смъртоносна инжекция.

Скулптурата е зловещо реалистична – нещо, на което Конрад Брезник, собственик на галерия Gleis 4, се възхищава.

"Вижда се всяка бръчка, кожата е толкова реалистична, че е наистина обезпокоително“, каза той пред AFP и добавя, че вярва, че Тръмп може и да оцени произведението подобаващо.

"Мисля, че г-н Тръмп може би се вижда много добре в ролята на съвременен Исус. Почти съм сигурен, че е силно убеден, че постъпва правилно", добави собственикът на галерията.

"Не мисля, че има нещо, което ще ме отведе в рая. Мисля, че може би не съм отишъл в рая", каза миналия есец от борда на Air Foce One американският президент.

Дали произведението на изкуството може да бъде изложено в САЩ, остава друг въпрос... То вече е продадено на "международно известен“ европейски колекционер, чието име остава поверително, според галерията.
"Светец или грешник“ е гордо изложена в Базел до средата на ноември.

