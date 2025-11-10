"Светец или грешник“? Британски художник разпна Тръмп в скулптура

Хиперреалистична скулптура, изобразяваща Доналд Тръмп, прикован на кръст, докато е облечен в оранжев затворнически гащеризон, беше изложена в Basler Kunstmeile в Швейцария, седмици след като дебютът ѝ близо до Централната гара на Базел беше отложен поради опасения от обществена реакция.

Скулптурата, озаглавена "Светец или грешник“, е дело на британския художник Мейсън Сторм, който е известен със своето сатирично и често политически заредено изкуство. И подобно на Банкси, той култивира чувство за анонимност, като носи маски и балаклави.

Тук той играе с дихотомията между вертикално разпятие и хоризонтална носилка за екзекуции, оставяйки провокативно пространство, където религията и политиката се смесват, за да се постави под въпрос дали настоящият президент на САЩ заслужава влизане в рая или смъртоносна инжекция.

Скулптурата е зловещо реалистична – нещо, на което Конрад Брезник, собственик на галерия Gleis 4, се възхищава.

"Вижда се всяка бръчка, кожата е толкова реалистична, че е наистина обезпокоително“, каза той пред AFP и добавя, че вярва, че Тръмп може и да оцени произведението подобаващо.

"Мисля, че г-н Тръмп може би се вижда много добре в ролята на съвременен Исус. Почти съм сигурен, че е силно убеден, че постъпва правилно", добави собственикът на галерията.

"Не мисля, че има нещо, което ще ме отведе в рая. Мисля, че може би не съм отишъл в рая", каза миналия есец от борда на Air Foce One американският президент.

AFP’s Sebastien Bozon photographs an artwork by British artist Mason Storm called "Saint or Sinner", depicting US President Donald Trump dressed in an orange prison jumpsuit on a cross, displayed at an exhibition space in Basel, Switzerland pic.twitter.com/JQLVYX2u3i — AFP News Agency (@AFP) November 4, 2025

Дали произведението на изкуството може да бъде изложено в САЩ, остава друг въпрос... То вече е продадено на "международно известен“ европейски колекционер, чието име остава поверително, според галерията.

"Светец или грешник“ е гордо изложена в Базел до средата на ноември.