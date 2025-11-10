Хейли Бийбър предизвика фурор по бански

Хейли Бийбър подпали градусите в социалните мрежи. 28-годишната моделка публикува в профила си в Instagram серия сексапилни кадри, с които очарова феновете. Както изглежда, повечето от тях са заснети по време на отпразнуването на 30-ия рожден ден на близката ѝ приятелка - Кендъл Дженър. Моделката Кендъл навърши 30 г. на 3-ти ноември.

Що се отнася до Хейли, звездата демонстрира чудесна форма. На първата снимка тя е в гръб, но се е обърнала към камерата. Виждаме, че е по зелен бански от 2 части, като долнището е тип прашка. Моделката носи и лилава кърпа за коса. Звездата си е направила и специален морски маникюр, а после позира до лодка.

Четвъртата снимка също много се харесана феновете. Там Хейли е по черен бански от 2 части, който също е тип прашка.

На някои от кадрите звездата позира с приятели, с Кендъл Дженър. Има и снимка, на която с Джъстин Бийбър се гушкат и целуват.

Всички са съгласи, че Хейли Бийбър е в прекрасна форма и очарова с тялото си.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net