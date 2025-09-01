6 по Рихтер удари Афганистан, поне 20 загинали

Земетресение с магнитуд 6,0 разтърси югоизточната част на Афганистан, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.

Поне 20 души са загинали, а ранените са над 115 в източната провинция Нангахар, каза говорител на здравното ведомство на провинцията.

Земетресението е било на дълбочина 10 км.

Засегнати са отдалечени райони, поради което е трудно да се определи точният брой на жертвите. Според местните власти загиналите може да са стотици.

По първоначални данни най-големи са разрушенията в провинция Кунар, чиято територия е предимно планинска. Пътищата са много тесни и много от тях са блокирани от свлачища, причинени от земетресението, поради което са предприети спасителни операции по въздуха. Пострадалите се превозват с хеликоптери до болниците.