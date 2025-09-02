Нов проект за "Ривиерата на Газа" - небостъргачи, блясък и производствен парк „Илон Мъск“

План, циркулиращ в Белия дом, за развитие на „Ривиерата на Газа“ като поредица от високотехнологични мегаполиси, беше отхвърлен като „безумен“ опит да се осигури прикритие за мащабното етническо прочистване на населението на палестинската територия.

В неделя „Вашингтон пост“ публикува изтекъл проспект за плана, който предвижда принудително разселване на цялото население на Газа от 2 милиона души и поставяне на територията под попечителство на САЩ за поне десетилетие.

Наречено „Тръст за възстановяване, икономическо ускорение и трансформация на Газа“ – или GREAT – предложението е разработено от същите израелци, които създадоха и задействаха подкрепяната от САЩ и Израел Хуманитарна фондация за Газа (GHF), като финансовото планиране е предоставено от Boston Consulting Group.

Най-противоречивото е, че планът от 38 страници предлага това, което той нарича „временно преместване на цялото население от над 2 милиона души в Газа“ – предложение, което би се равнявало на етническо прочистване, потенциално геноциден акт.

Палестинците ще бъдат насърчавани към „доброволно“ напускане в друга държава или в ограничени, сигурни зони по време на реконструкцията. На тези, които притежават земя, ще бъде предложен „цифров токен“ от тръста в замяна на права за реконструкция на имота им, който да бъде използван за финансиране на нов живот другаде.

Тези, които останат, ще бъдат настанени в имоти с малка площ от 323 кв. фута – миниатюрни дори по стандартите на много лагери за бежанци в Газа.

Не беше ясно дали планът отразява политиката на САЩ и нито Белият дом, нито Държавният департамент отговориха на искането на Washington Post за коментар. Но проспектът изглежда отразява заявената по-рано амбиция на Доналд Тръмп да „почисти“ Газа и да я реконструира.

Сред критиците на изтеклия проспект беше Филип Грант, изпълнителен директор на TRIAL International, група за правата на човека, базирана в Швейцария, който нарече плана „план за масова депортация, предлагана на пазара като развитие“.

„Това е план за масова депортация, предлагана на пазара като развитие. Резултатът? Учебникарски случай на международни престъпления в невъобразим мащаб: насилствено преместване на населението, демографско инженерство и колективно наказание“, добави Грант.

TRIAL е една от петнадесетте групи, които преди това предупреждаваха, че частни изпълнители, действащи в Газа в сътрудничество с израелското правителство, рискуват „да помагат и подбуждат или по друг начин да бъдат съучастници в престъпления по международното право, включително военни престъпления, престъпления срещу човечеството или геноцид“, и че те могат да бъдат отговорни по няколко юрисдикции.

„Участниците в планирането и изпълнението на такъв план – включително корпоративни участници – биха могли да бъдат изправени пред правна отговорност в продължение на десетилетия“, каза Грант.

Дори в израелските медии предложението предизвика недоверие, като колонка в левия вестник „Аарец“ го описва като „тръмпистка схема за бързо забогатяване, разчитаща на военни престъпления, изкуствен интелект и туризъм“.

Изключително фантастичният проспект – със заглавие „От разрушен ирански пълномощник до проспериращ авраамов съюзник“ – изглежда е изготвен от хора без физически познания за Газа, политиката в Близкия изток или вероятните предизвикателства при опитите за възстановяване на територията като многомилиарден туризъм и технологии, които неизбежно ще се конкурират с Израел.

Схемата, описана като неизискваща финансиране от САЩ и предназначена да бъде финансирана от инвеститори в размер на 100 милиарда долара, предвижда оживен пристанищен град, разделен от воден поток, граничещ с до осем зелени високотехнологични мегаполиса, задвижвани от изкуствен интелект, очевидно моделирани по подобие на проблемния проект Неом на Саудитска Арабия.

Той също така предвижда производствен парк „Илон Мъск“, разположен – без ирония – върху руините на индустриалната зона Ерез, която е построена с израелски инвестиции за експлоатация на евтина работна ръка на палестинската територия и впоследствие затворена и разрушена от израелските сили.

Разглеждането на картата изглежда подсказва, че планът би включвал и експроприация за израелска буферна зона за сигурност на голяма част от земеделските земи на Газа, които обикновено се намират в периферията на Газа, близо до границата с Израел.

Дребният шрифт обаче е най-притеснителен, тъй като не прави разграничение по отношение на суверенитета между Газа, Израел и Египет, което предполага, че не е било взето предвид самоопределението на палестинците. Съгласно плана Израел би запазил неясно дефинирани „всеобхватни права“ над Газа, „за да отговори на нуждите си от сигурност“. Няма да има палестинска държава, а „палестинска държава“, която би се присъединила към споразуменията „Абрахам“ на Тръмп.

Целият език в проспекта и етикетирането на няколко характеристики изглежда са насочени към обръщение към суетата на Тръмп, Мъск и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, на когото е кръстен пръстенът за сигурност около Газа.

Според Boston Consulting Group, цитирана от "Вашингтон пост“, работата по документа не е била одобрена и двама старши партньори, ръководещи финансовото планиране, са били уволнени.

Тази критика беше повторена от Х.А. Хелиер, старши сътрудник в Кралския институт за обединени служби, който предположи, че детайлите на плана са толкова очевидно абсурдни, че предложението не трябва да се приема сериозно за чиста монета.

„Това е безумие. Важното е към какво сочи планът и това не е нова идея: решимостта на Израел, че не трябва да има палестински суверенитет или самоопределение в Газа. САЩ ясно заявиха от февруари [когато за първи път се появиха подробности за плановете за „Ривиера на Тръмп“ в Газа], че са съгласни с идеята за етническо прочистване в Газа. Идеята, че това би било за „доброволно напускане“, когато палестинците в Газа нямат друг избор, освен да бъдат разстреляни или гладни.“

Проспектът беше публикуван само дни след като Тръмп проведе среща в Белия дом, за да обсъди планирането за Газа в следващия ден, на която присъстваше бившият британски премиер Тони Блеър, който е допринесъл с вижданията си за бъдещето на Газа пред администрацията на Тръмп и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер.

Изтеклият план беше отхвърлен и от висшия служител на Хамас Басем Наим, който заяви, че „Газа не е за продажба“.

„Газа е част от по-голямата палестинска родина“, добави той.