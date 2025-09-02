IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пробен безвизов режим въвежда Китай за руски граждани

Безвизовият режим ще започне на 15 септември 2025 година

02.09.2025 | 20:00 ч. Обновена: 02.09.2025 | 20:25 ч. 5
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Китай реши да предостави на притежателите на обикновени руски задгранични паспорти възможност да се възползват от безвизовия режим, предадоха агенциите ТАСС и Синхуа, като цитираха говорителя на китайското външно министерство Гуо Цзякун.

"С цел по-нататъшно насърчаване на взаимните пътувания на граждани на КНР и други страни, китайската страна взе решение да разшири кръга от страни, чиито граждани имат право на безвизово влизане. От 15 септември 2025 г. до 14 септември 2026 г. ще бъде в сила пробна безвизова политика по отношение на граждани на Русия, притежаващи обикновени паспорти", съобщи той на брифинг.

След промените руснаците ще могат да посещават Китай без визи с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини или приятели или обмен за срок до 30 дни.

"Под стратегическото ръководство на държавните глави на двете държави китайско-руските отношения запазват високо ниво на развитие", подчерта Гуо. "Китай придава голямо значение на активизацията на контактите между народите на двете страни, подкрепя укрепването на взаимодействието между тях и дава положителен принос за развитието на всеобхватно стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера". / БТА

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Китай русия безвозов режим туристи пътувания
