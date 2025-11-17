Археолози откриха огромен потънал град

Международен екип от археолози разкри следи от огромен средновековен град, потънал под водите на езерото Исък-Кул в Киргизстан. Откритие, което мнозина вече наричат „Азиатската Атлантида“. По всичко личи, че някога това е бил процъфтяващ търговски център по Пътя на коприната, изчезнал внезапно след катастрофално природно бедствие през XV век, пише Daily Mail.
Спускайки се на дълбочина, изследователите попадат на руини от:
Мюсюлмански молитвени домове
Стари училища и обществени бани
Масивни каменни стени и жилищни постройки
Вероятна мелница и търговски комплекси
Според ръководителя на експедицията Колченко тези структури недвусмислено показват, че става дума за развит град с впечатляваща инфраструктура.
Трагедия, сравнима с Помпей
Откритите свидетелства разкриват жестоката истина – градът е бил унищожен мигновено от огромно природно бедствие. Учени смятат, че нивото на водите на Исък-Кул се е повишило рязко – вероятно след земетресение, свлачище или масивна наводнителна вълна.
„Това е трагедия, съпоставима по мащаб с тази в Помпей“, заявяват експертите.
Селището е било ключова точка на Пътя на коприната – стратегическата древна артерия, свързваща Азия и Европа. След унищожаването му районът е бил изоставен, а по-късно обитаван от номадски племена, което обяснява липсата на големи съвременни градове около езерото.
Археолозите планират подробна подводна карта на цялата зона, а местните власти вече обмислят създаване на уникален подводен музей, който може да се превърне в нова археологическа сензация за региона.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.