Германия отмени аукциона с вещи от Холокоста

Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски днес заяви, че е получил информация от германските си колеги, „че обидният“ аукцион с вещи от Холокоста е бил отменен в Германия, след като оцелели от Холокоста подадоха жалба срещу него, предаде Асошиейтед прес.

В социалната мрежа „Екс“ Шикорски написа, че той и германският външен министър Йохан Вадефул „са се разбрали този скандал да бъде предотвратен“.

По-рано група оцелели от Холокоста призова германската аукционна къща „Фелцман“ да отложи планираната за утре разпродажба на стотици вещи от Холокоста, включително писма, написани от затворници, както и други документи, разкриващи имената на много хора.

Страницата с информация за аукциона на уебсайта на „Фелцман“ тази сутрин вече не беше достъпна.

Колекцията от над 600 предмета, предложена за продажба на търг в Нойс, близо до Дюселдорф, включва писма, писани от затворници в германски концентрационен лагер до близките им, карти-индекси на Гестапо и други документи на извършителите, съобщи германската агенция ДПА. Аукционът беше озаглавен „Системата на терора“.

„За жертвите на нацистките преследвания и за оцелелите от Холокоста този аукцион е цинично и безсрамно начинание, което ги оставя възмутени и безмълвни“, каза Кристоф Хойбнер, изпълнителен вицепрезидент на Международния комитет „Аушвиц“ – базирана в Берлин организация на оцелели – в изявление вчера. „Историята и страданията на всички преследвани и убити от нацистите се експлоатират с търговска цел“, добави той.

Хойбнер посочи, че тези документи „принадлежат на семействата на жертвите“. „Те трябва да бъдат изложени в музеи или възпоменателни изложби, а не да се превръщат в обикновени стоки“, добави той. /БТА