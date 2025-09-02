Активисти хвърлиха боя по Саграда Фамилия заради пожарите в Испания ВИДЕО

Двама активисти от организацията Futuro Vegetal хвърлиха червена и черна боя по фасадата на един от най-известните паметници на Испания: Саграда Фамилия в Барселона. Организацията протестира срещу управлението на пожарите, които опустошиха хиляди хектари земя в Испания това лято.

Протестиращите бяха арестувани и освободени след плащане на глоба от 600 евро.

🧯¿Por qué protestamos en la SAGRADA FAMILIA?🧯 "Nuestra generación está empezando a sufrir las peores consecuencias de la Crisis Climática mientras gobiernos, banqueros y CEOs apuestan nuestras vidas para multiplicar sus beneficios." 🔥Organízate. Nos va la vida en ello 🔥 pic.twitter.com/gAEW6Z7HJb — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) September 1, 2025

Futuro Vegetal обясни, че действието им има за цел да осъди „съучастието на различните правителства в пожарите, които опустошиха полуострова това лято“ - намеквайки за политическите спорове по време на сериозната ситуация. .

Испания преживява най-лошия сезон на горски пожари от 1994 г. насам, като 382 000 хектара са изгорели досега през 2025 г.

Организацията критикува „липсата на правителствени мерки срещу климатичната криза и нейните последици върху пожарите, които опустошиха полуострова и голяма част от Европа“.

Луна Лагос, говорител на асоциацията, се оплака, че „политици, банкери и изпълнителни директори на мултинационални компании продължават да рискуват живота ни, за да умножат печалбите си“. Те също така обвиняват индустриалното животновъдство, че е косвено отговорно за около 70% от горските пожари.

„Правителствата дават приоритет на напояването на животновъдни ферми с публични средства, вместо да защитават хората, които са загубили домовете си“, възмущават се от Futuro Vegetal. „Те субсидират екоцидни индустрии с нашите данъци, докато осъждат работници от първа необходимост, като пожарникари и здравни работници, на несигурност.“