Меню за лидери: С какво гощава Си Дзинпин гостите си Путин и Ким?

Китайският лидер Си Дзинпин, който е домакин на няколко чуждестранни лидери, включително Владимир Путин и Ким Чен Ун, е подготвил разкошно меню за своите гости.

Менюто, споделено от базирания в Хонконг вестник „Уен Уей По“, включва множество ястия, вдъхновени както от китайската традиция, така и от по-международни вкусове:

Пилешка супа с месо от раковини и луковици от лилии

Печени агнешки котлети

Пържен омар с рачешко месо, хайвер и белтък

Прозрачен консоме от миди с различни гъби

Печена сьомга, маринована в сол, с кремообразен горчичен сос

Други ястия включват пържен ориз, грахова торта и торта с манго, както и две селекции от червено и бяло вино – и двете с произход от китайската провинция Хъбей.