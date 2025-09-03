IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Меню за лидери: С какво гощава Си Дзинпин гостите си Путин и Ким?

03.09.2025 | 17:00 ч. Обновена: 03.09.2025 | 17:10 ч. 11
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Китайският лидер Си Дзинпин, който е домакин на няколко чуждестранни лидери, включително Владимир Путин и Ким Чен Ун, е подготвил разкошно меню за своите гости. 

Менюто, споделено от базирания в Хонконг вестник „Уен Уей По“, включва множество ястия, вдъхновени както от китайската традиция, така и от по-международни вкусове:

  • Пилешка супа с месо от раковини и луковици от лилии
  • Печени агнешки котлети
  • Пържен омар с рачешко месо, хайвер и белтък
  • Прозрачен консоме от миди с различни гъби
  • Печена сьомга, маринована в сол, с кремообразен горчичен сос

Други ястия включват пържен ориз, грахова торта и торта с манго, както и две селекции от червено и бяло вино – и двете с произход от китайската провинция Хъбей.

