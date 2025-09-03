Меню за лидери: С какво гощава Си Дзинпин гостите си Путин и Ким?

Китайският лидер Си Дзинпин, който е домакин на няколко чуждестранни лидери, включително Владимир Путин и Ким Чен Ун, е подготвил разкошно меню за своите гости.
Менюто, споделено от базирания в Хонконг вестник „Уен Уей По“, включва множество ястия, вдъхновени както от китайската традиция, така и от по-международни вкусове:
- Пилешка супа с месо от раковини и луковици от лилии
- Печени агнешки котлети
- Пържен омар с рачешко месо, хайвер и белтък
- Прозрачен консоме от миди с различни гъби
- Печена сьомга, маринована в сол, с кремообразен горчичен сос
Други ястия включват пържен ориз, грахова торта и торта с манго, както и две селекции от червено и бяло вино – и двете с произход от китайската провинция Хъбей.
