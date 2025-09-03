Малък самолет падна край нива в Турция, пилотът загина

Учебен самолет "Чесна-172" е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция, съобщава БТА.
Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил тази сутрин. Въпреки че спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента, те са установили, че 30-годишният пилот е загинал.
An SF-260D training airplane crashed in Turkey
Two pilots were killed, the country's Armed Forces report. The cause of the crash is unknown.
Eyewitnesses note that the pilots changed the direction of the plane just before the crash to avoid hitting workers on the field. pic.twitter.com/Y8yqJIihOh— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2024
Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.
Започнало е разследване за причините за катастрофата.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
A Cessna-172 training plane belonging to the Turkish Aeronautical Association crashed near Torbali during a flight from Selcuk Efes Airport, resulting in the tragic death of pilot Berfu Hatipoglu, as confirmed by emergency responders. pic.twitter.com/Bspf5MgKGj— Nyra Kraal (@NyraKraal) September 3, 2025