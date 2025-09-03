IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Малък самолет падна край нива в Турция, пилотът загина

Инцидентът е станал край Измир, пилотът се е обучавал

03.09.2025 | 13:52 ч. Обновена: 03.09.2025 | 15:39 ч. 6
Nyra Kraal, X

Учебен самолет "Чесна-172" е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция, съобщава БТА.

Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил тази сутрин. Въпреки че спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента, те са установили, че 30-годишният пилот е загинал.

Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.

Започнало е разследване за причините за катастрофата.

