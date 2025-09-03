IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кая Калас: Войната в Украйна има китайска подкрепа

ЕС трябва да окаже допълнителна помощ на Киев, смята тя

03.09.2025 | 20:20 ч. Обновена: 03.09.2025 | 20:34 ч. 12
Снимка: Reuters

Очевидно Русия не показва желание за прекратяване на войната в Украйна и ЕС трябва да окаже допълнителна военна, икономическа и дипломатическа подкрепа на Киев. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след първото заседание на еврокомисарите след лятната ваканция.

В случай, че се постигне примирие, най-добрата гаранция за сигурност за Украйна ще бъдат силни украински въоръжени сили. Затова подкрепяме силите на Киев с обучение и оборудване, каза Калас.

Виждаме в Пекин китайския президент Си Дзинпин до лидерите на Русия, Иран, Северна Корея - това е пряко предизвикателство към световната система, основана на правила. Войната в Украйна има китайска подкрепа. Авторитарните съюзи търсят кратък път към нов световен ред, обобщи върховният представител. 

Калас отбеляза, че на този фон днес държавите от Коалицията на желаещите за предоставяне на подкрепа за сигурността на Украйна ще разговарят онлайн.

