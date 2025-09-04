Google трябва да плати $425 млн. за нарушаване на поверителността на приложения

Американско федерално жури нареди на Google да плати около 425 млн. долара за събиране на информация от използването на приложения за смартфони, дори когато потребителите са избрали настройки за поверителност, потвърди компанията.

„Този случай се отнася до незаконното прихващане от Google на личната дейност на потребителите в мобилни приложения (апликации)“, заявиха адвокатите на ищците в колективен иск, заведен през юли 2020 г.

Решението на журито дойде в края на съдебния процес в Сан Франциско и ден след като федерален съдия във Вашингтон, окръг Колумбия, даде победа на интернет гиганта, като отхвърли искането на правителството Google да продаде уеб браузъра си Chrome като част от голямо антитръстово дело.

„Това решение не отразява правилно начина, по който работят нашите продукти, и ние ще го обжалваме. Нашите инструменти за защита на личните данни дават на хората контрол над техните данни и когато те изключат персонализацията, ние уважаваме този избор“, заяви говорителят на Google Хосе Кастанеда.

В делото за поверителност на приложенията за смартфони ищците твърдят, че Google е прихващал, проследявал, събирал и продавал данни за активността на потребителите в мобилните приложения, независимо от избраните от тях настройки за поверителност.

„Обещанията и гаранциите на Google за поверителност са явни лъжи“, казаха адвокатите на ищците в делото.

Google отдавна е под натиск да намери баланс между насочването на реклами, носещи печалба, които са в основата на финансовия му успех, и защитата на поверителността на потребителите.

Гигантът от Силициевата долина се стреми да замени „бисквитките“ за проследяване на онлайн активността с по-малко инвазивен, но също толкова ефективен механизъм.

Бисквитките са малки файлове, запазвани в браузърите от уебсайтове, които могат да събират данни за онлайн активността на потребителите, което ги прави незаменими за онлайн рекламата и бизнес моделите на много големи платформи.

На 3 септември френският орган за защита на данните наложи рекордни глоби на Google и платформата за бърза мода Shein за неспазване на закона за интернет бисквитките.

Двете групи, всяка с десетки милиони потребители във Франция, получиха две от най-тежките наказания, наложени някога от надзорния орган CNIL: 150 милиона евро за Shein и 325 милиона евро за Google.

И двете фирми не са получили свободното и информирано съгласие на потребителите, преди да поставят рекламни бисквитки в браузърите им. Това установи органът в решение, което компаниите все още могат да обжалват.

Google заяви, че ще проучи решението и че спазва по-ранните изисквания на CNIL.

Глобата за Google е третата, наложена от CNIL за използването на бисквитки от търсачката, след като компанията плати 100 милиона евро през 2020 г. и 150 милиона през 2021 г., припомня БГНЕС.