Ванс: Предстои трудна задача по разоръжаването на Хамас и възстановяване на Газа

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс предупреди, че предстоят предизвикателства както по отношение на разоръжаването на Хамас, така и на възстановяването на Газа като част от посредническото примирие между Израел и палестинското бойно движение, постигнато с посредничеството на САЩ.

"Пред нас е много, много трудна задача, която е да разоръжим Хамас, но да възстановим Газа, да подобрим живота на хората в Газа, но също така да гарантираме, че Хамас вече не е заплаха за нашите приятели в Израел“, каза Ванс по време на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим.

Ванс е в Израел, за да засили подкрепата за прекратяването на огъня и плановете за следвоенно възстановяване, посредничени от президента на САЩ Доналд Тръмп.

По време на пресконференция във вторник в Кирят Гат, град в южен Израел, където водена от САЩ мисия наблюдава прекратяването на огъня в Газа, Ванс изрази "голям оптимизъм“, че примирието ще се запази.

Той добави, че Вашингтон няма да определи краен срок за разоръжаване на Хамас съгласно споразумението, въпреки опасенията в Израел, че групировката се е възползвала от спирането на бойните действия, за да се утвърди отново в Газа.

"Няма да е лесно, но мисля, че е възможно... ние наистина създаваме мирен план и инфраструктура тук, където нищо не е съществувало дори преди седмица и ден“, каза от своя страна Нетаняху, цитиран от арабските медии.

"Това ще изисква много работа. Изисква много изобретателност", добави израелският премиер.

Ванс каза, че споразумението за Газа може също да проправи пътя за по-широки съюзи за Израел в Близкия изток.

"Мисля, че тази сделка с Газа е критична част от отключването на споразуменията от Авраам“, каза Ванс, визирайки поредицата от споразумения за нормализиране между Израел и няколко арабски страни през 2020 г.

"Но това, което би могло да позволи, е структура на съюз в Близкия изток, която упорства, която издържа и която позволява на добрите хора в този регион, света, да се изправят и да поемат отговорност за собствения си заден двор", добави вицепрезидентът на САЩ.