Рюте след инцидента с Урсула: НАТО ще противодейства на руското заглушаване на полети

НАТО работи за противодействие на руското заглушаване на граждански полети, заяви ръководителят на алианса във вторник, два дни след като самолет, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, загуби способността си да използва GPS навигация във въздуха в българското въздушно пространство.

Самолетът кацна безопасно в неделя, но българските власти заявиха, че подозират, че Русия стои зад намесата.

По думите на Рюте "целият континент е под пряка заплаха от руснаците“.

„Всички сме на източния фланг сега, независимо дали живеете в Лондон или Талин", допълни той. „Това се приема много сериозно. Мога да ви уверя, че работим ден и нощ, за да противодействаме на това, да го предотвратим и да се уверим, че няма да го направят отново.“

Рюте заяви, че заглушаването е част от сложна кампания на Русия за хибридни заплахи, като прекъсване на подводни електрически и комуникационни кабели в Балтийско море и кибератака срещу здравната служба на Обединеното кралство.

„Винаги съм мразил думите „хибриден“, защото звучи толкова сладникаво, но „хибрид“ е точно това заглушаване на търговски самолети с потенциално катастрофални последици“, каза Рюте.

Проследяване на предполагаеми руски атаки

Атаката за заглушаване на GPS срещу фон дер Лайен е последната в кампания за разрушения в цяла Европа, за която е обвинена Русия, която ръководителят на британската служба за външно разузнаване определи като „потресаващо безразсъдна“.

След пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г., западни представители обвиняват Русия и нейните пълномощници в организирането на десетки хибридни военни атаки, вариращи от вандализъм до палеж и опит за убийство.

Костадинов: Измислиха "руско покушение", защото Урсула кацна в царевичака ВИДЕО

GPS-и, руска диверсия... Драмата със самолета на Урсула се оказа блъф?

Митов за самолета на Урсула: Няма значение какво говори Русия, не дават достоверна информация

Обрат: От Flightradar24 отричат самолета на Урсула фон дер Лайен да е изпитал смущение на GPS-а Свързани статии

Радио смущенията от Русия включват заглушаване - когато силен радиосигнал претоварва комуникациите - и подправяне или подвеждане на приемника да мисли, че е на различно място или време.

„Заплахата от руснаците се увеличава всеки ден. Нека не бъдем наивни за това: това може един ден да включва и Люксембург, може да стигне до Холандия“, каза Рюте. „С най-новата руска ракетна технология например, разликата сега между Литва на фронтовата линия и Люксембург, Хага или Мадрид е от пет до десет минути. Това е времето, необходимо на тази ракета да достигне тези части на Европа.“

България няма да разследва заглушаването на самолета на фон дер Лайен, защото „такива неща се случват всеки ден“, заяви премиерът Росен Желязков във вторник.

Той каза, че това е един от страничните ефекти от войната на Русия в Украйна и се е случвало в цяла Европа. Нито Кремъл, нито фон дер Лайен са коментирали публично инцидента.

А според появилата се по-късно информация от Flightradar, както и от директора на летището в Пловдив, ситуацията е силно преувеличена.