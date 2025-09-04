Путин и Си си говориха за живот до 150 г., но какво казва науката?

Може ли един ден хората да живеят до 150 години? Неотдавна подобни разговори бяха част от научната фантастика. Днес сериозни лаборатории се питат дали това е възможно. Знаем, че стареенето може да бъде забавено, а при животните дори частично обратимо. По-трудният въпрос е дали тези трикове могат да удължат човешкия живот не с няколко години, а с десетилетия.

Един от най-интригуващите подходи е „клетъчното препрограмиране“. През 2006 г. японският учен Шиня Яманака показа, че като се потопят възрастни клетки в коктейл от четири протеина, те могат да бъдат подтикнати да се върнат в състояние, подобно на това на стволовите клетки, и да възвърнат способността си да се развиват в много различни видове тъкани. Откритието доказа, че клетъчната идентичност – и по подразбиране аспектите на стареенето – не е фиксирана, а може да бъде нулирана. През 2022 г. изследователи приложиха техниката върху мишки на средна възраст. След лечението животните изглеждаха биологично по-млади: бъбреците им функционираха по-добре, кожата им зарастваше по-бързо.

Науката е зашеметяваща – Яманака спечели Нобелова награда през 2012 г., но мишките не са хора. Страничните ефекти, наблюдавани при експериментите с животни, включват опасни тумори, а публикуваните изследвания все още са далеч от терапия, готова за хора.

Други учени следват стратегията на костенурката: забавяне на стареенето, вместо да го обръщат. Рапамицин, лекарство, разработено за потискане на имунната система след трансплантации на органи, последователно удължава живота на мишките. При хората доказателствата са по-слаби, а страничните ефекти са отблъскващи. Брайън Джонсън, предприемач от Силициевата долина, който документира всеки свой сърдечен удар в името на победата над смъртта, наскоро спря да го приема. Недостатъците, включително повтарящи се кожни инфекции, надделяха над очакваните ползи.

Други лекарства са в процес на разработка. Сенолитичните лечения имат за цел да премахнат „зомби“ клетките, които причиняват възпаления. Лекарствата GLP-1, като Wegovy и Mounjaro, първоначално разработени за диабет, а сега предписвани за отслабване, също могат да подобрят дългосрочното здраве.

Засега обаче единствените доказани пътища към дълголетие са скучните: яжте разумно, спортувайте повече, спете добре и поддържайте активен социален живот. Перспективата Владимир Путин да духне 150 свещи е успокоително мрачна.