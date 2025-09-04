IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

19-годишен преряза гърлото на прокурор в ресторант в Истанбул

Убийството станало докато магистратът вечерял

04.09.2025 | 15:28 ч. Обновена: 04.09.2025 | 15:34 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

19-годишен е прерязал гърлото на прокурор, докато вечерял в ресторант в Истанбул, предава Анадолската агенция. 

По информация на турските власти инцидентът е станал снощи в ресторант в истанбулския квартал Йомерли, където прокурорът Ерджан Кайхан вечерял. 

Докато се хранел, млад мъж се приближил до него и прерязал гърлото му. Въпреки своевременната намеса на медицински екип, Кайхан издъхнал от раните си по пътя към болницата.

Извършителят на убийството е задържан на място, като в него е намерено и хладното оръжие, с което било извършено престъплението и веднага му е повдигнато обвинение за „убийство по особено жесток начин“. 

По данни на турските власти младият мъж е с множество предишни провинения и е лежал в затвора от ноември 2024 г. до януари 2025 г., като най-вероятният мотив за убийството е възникнал по-рано между двамата битов скандал./БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

турция убийство прокурор
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem