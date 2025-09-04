Сърбия е на 22-ро място по участие на жените в политическия живот

Сърбия заема 22-ро място в света по участие на жените в политическия живот според най-новия индекс, измерващ участието на жените във властта (Women's Power Index), който обхваща 193 държави, анализирайки напредъка в областта на равенството между половете в политическото участие, съобщи ТАНЮГ.

Това поставя страната на най-високата позиция по този показател в региона, се посочва в изявление на сръбския министър без портфейл, отговарящ за равенството между половете, предотвратяването на насилието над жените и икономическото и политическото овластяване на жените Татяна Мацура.

Класацията на Индекса участието на жените във властта измерва до колко жени са заемали постове като държавни и правителствени ръководители, министри в правителствени кабинети, депутати в национални парламенти, както и представителки в органи на местното самоуправление в съответната дъжрава.

“Трябва да продължим да изграждаме общество, в което равенството между половете ще бъде стандарт, а не изключение. Нашата цел е жените и мъжете да участват равноправно във вземането на решения, които оформят нашето бъдеще“, заяви Мацура. / БТА