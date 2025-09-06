IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жандармерията атакува с шокови гранати и сълзотворен газ протестиращи в Нови Сад

Сблъсъците дойдоха по време на протеста, провеждащ се под наслов "Сърбия, чуваме ли се?"

06.09.2025 | 07:37 ч. Обновена: 06.09.2025 | 08:29 ч.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Специалните части и жандармерията употребиха сълзотворен газ, лютив спрей и шокови гранати по време на снощния протест в сръбския град Нови Сад. 

Ескалацията се случва пред Философския факултет на университета в Нови Сад, съобщи репортер на „Данас“, който твърди, че се е стигнало до сблъсъци между униформените и граждани.

Телевизия N1 също съобщи за шокови гранати, сълзотворен газ и лютив спрей, използвани срещу граждани, които не са оказвали съпротива.

Сблъсъците дойдоха по време на протеста, провеждащ се под наслов „Сърбия, чуваме ли се?“. Причината за протеста, организиран от студентите, е нарушаването на автономията на Университета и присъствието на полиция в сградите на Философския факултет и Факултета по спорт и физическо възпитание.

Вече повече от 10 месеца Сърбия е обхваната от най-мащабните протести в своята история. Причината е срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември, при което загинаха 16 души, припомня БГНЕС.

Тагове:

Нови Сад Сърбия протести
