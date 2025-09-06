IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Официално: Представители на ЛГБТ ще участват в поклонение във Ватикана

Не се предвижда частна аудиенция при папа Лъв XIV

06.09.2025 | 18:32 ч. Обновена: 06.09.2025 | 19:05 ч. 5
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

За пръв път в историята на Ватикана над 1400 католици от общността на ЛГБТ и техни близки ще направят този уикенд поклонение в рамките на Юбилейната година на Римокатолическата църква, предаде АФП.

Хора от около 20 страни приеха поканата на италианската асоциация La Tenda di Gionata да вземат участие в Юбилея, организиран на всеки 25 години.

Не се предвижда никаква частна аудиенция при папа Лъв XIV. Но за пръв път подобно поклонение е вписано в официалния календар по случай Юбилея, съобщава БТА.

Това е още една стъпка към многообразието в Католическата църква. От избирането си през 2013 г. до смъртта си през април, папа Франциск - застъпник на идеята за това тази институция да бъде отворена за всички - направи редица жестове към ЛГБТ, без обаче да промени доктрината. Въпросът е какво решение ще вземе неговия американски приемник, който до момента е много дискретен по тази тема, допълва АФП.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

папа ЛГБТ ватикана
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem