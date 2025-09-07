Президентска библиотека на Джо Байдън ще бъде в щата Делауер

Президентска библиотека на 46-ия държавен глава на САЩ Джо Байдън ще бъде построена в щата Делауер, където той живее, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от канцеларията на представителя на Демократическата партия.

Байдън, който през януари тази година сдаде поста на Доналд Тръмп, представяше Делауер в Сената на Конгреса на САЩ в продължение на 36 години, след което стана вицепрезидент на Барак Обама. Той се кандидатира за държавен глава през 2020 г., като победи тогавашния президент Тръмп, и встъпи в длъжност през 2021 г.

Байдън се кандидатира за втори мандат миналата година, но напусна надпреварата в хода на предизборната кампания след катастрофални за него телевизионни дебати с Тръмп, посочва Ройтерс. Вицепрезидентката му Камала Харис бе издигната за кандидат-президент на Демократическата партия но загуби вота през ноември.

Джо Байдън е роден в щата Пенсилвания, но Делауер, където семейството му се мести, когато е десетгодишен, бе избран за място на президентската му библиотека. Все още не е решено къде точно ще бъде издигната тя.

В Делауер Байдън и съпругата му Джил притежават имоти в Уилмингтън и в Ръхоубът Бийч.