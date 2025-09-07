IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Само за 7 часа: Над 600 нарушители са засечени от камерите на тол системата

Джигит летя с 222 км/ч по магистрала, ще бъде глобен с 900 лева

07.09.2025 | 11:45 ч. Обновена: 07.09.2025 | 13:47 ч. 59
БГНЕС

Камерите на тол системата вече официално ловят нарушители на пътя, измервайки средната скорост на автомобилите. Контролът започна с 22 отсечки, съобщи АПИ.

Над 600 нарушители са засечени от камерите на тол системата за първите 7 часа на днешния ден. От тях 582 нарушения са извършени от леки коли, а 16 от ТИР-ове. 

Най-високата скорост засечена на автомагистрала е 222 км/ч. Този нарушител ще получи фиш с глоба около 900 лева, съобщи комисар Мария Ботева пред Нова тв.

Всички сертифицирани към днешна дата 22 отсечки са:

•   АМ „Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица

•  АМ „Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево

•   АМ „Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово

•   Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци

•   I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино

•   I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно

•   I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник

•   I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор

Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и ще се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност. 

