Какво помага при подути кокалчета на краката?

Подуването на кокалчетата на краката често се получава след носене на неудобни и тесни обувки, след продължително стоене на крак или пък голямо натоварване. Освен че подутите кокалчета могат да са много болезнени, гледката също не е много красива.

Най-често подутите кокалчета причиняват възпаление, зачервяване и дори изкривяване на пръстите. За да избегнем подутите кокалчета да станат перманентно изпъкнали, добре е да реагираме навреме и да вземем мерки. Има някои натурални методи, които могат да помогнат да намалим болката и отока.

Йодирана сол и вазелин

Смесете 1 супена лъжица вазелин с 1 чаена лъжица морска сол. Добавете малко вода, за да се получи каша или паста. Нанесете с кръгови движения, наложете компрес и отново оставете за през нощта.

Дафинов лист

Дафиновият лист има прекрасни свойства за премахване на подутини и възпаления по кокалчетата. Накиснете 1 шепа дафинови листа в 300 мл вода. Оставете да престоят една нощ. След това сварете сместа. След като заври изчакайте 5-6 минути, преди да свалите от огъня. Прецедете и оставете да изстине. Правете компрес с тази смес за през нощта.

Източник: Трикове при подути кокалчета на краката