NYT: US командоси са убили севернокорейски цивилни по време на мисия

Специални части на Военноморските сили на САЩ (Navy SEALs) са убили няколко севернокорейски цивилни по време на неуспешна тайна мисия за поставяне на наблюдателно устройство в страната през 2019 г., в разгара на напрегнати дипломатически преговори, съобщава в свое разследване "Ню Йорк Таймс".

Цитирайки анонимни източници, включително настоящи и бивши военни с познания за детайлите, които все още са класифицирани, вестникът съобщава, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил операцията по време на първия си мандат, докато провеждал исторически срещи с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун.

Белият дом, Пентагонът и посолството на САЩ в Сеул не са отговорили веднага на искания за коментар.

Цивилните изглеждали, че събират миди, когато случайно се натъкнали на групата американски командоси при настъпване на нощта по крайбрежието, съобщава изданието.

Американските сили открили огън, убивайки всички на малка рибарска лодка, без да се уточнява точният брой на жертвите, съобщава БГНЕС.

Тайно разследване на Пентагона по-късно е заключило, че смъртта на цивилните е била оправдана според правилата за водене на бойни действия.

След последната среща на Тръмп с Ким през 2019 г., преговорите се провалиха и Северна Корея продължи напред с програмата си за ядрени оръжия и балистични ракети.