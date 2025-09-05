НАТО предупреди: Китай и Русия се готвят за дългосрочна конфронтация

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че Русия и Китай подготвят отбранителните си индустрии за „дългосрочна конфронтация“, след като президентите Си Дзинпин и Владимир Путин поведоха парада на новото военно оборудване на Пекин.

„Изправени сме пред сериозни и трайни заплахи: Русия и Китай инвестират сериозно в изграждането и модернизирането на своите въоръжения“, каза Рюте в реч на срещата на върха по отбрана IISS в Прага в четвъртък. „Техните отбранителни индустрии произвеждат оръжия и тежко военно оборудване със забележителна, изумителна скорост.“

Китай представи гама от ядрени оръжия, включително два нови гигантски проекта за междуконтинентални балистични ракети, по време на парада за годишнината от Втората световна война в Пекин в сряда. Си премина през тълпата, обграден от Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Това беше първата му публична поява с двамата мъже и послание към САЩ и Европа за тяхната военна мощ.

Рюте предупреди, че парадът не е просто опит за „показване“, а по-скоро „агресивно упражняване на влияние и опит за прекрояване на световния ред и подкопаване на нашата свобода и сигурност“. Той предупреди, че предизвикателството пред НАТО не се ограничава само до Русия, отбелязвайки, че задълбочаващото се сътрудничество в областта на отбранителната промишленост между Китай, Иран и Северна Корея достига „безпрецедентни нива“.

„Достатъчно е да погледнете снимките от Пекин от последните няколко дни и държането за ръце“, каза Рюте, визирайки кадри, на които Си държи ръката на индийския лидер Нарендра Моди, докато са се сгушили с Путин на среща на върха по сигурността дни по-рано.

Ръководителят на НАТО заяви, че е особено обезпокоен от скоростта, с която Китай строи военни кораби, която далеч надхвърля способността на САЩ и Европа да строят свои собствени, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.