Най-ефикасните упражнения за изгаряне на мазнини

Ако искате да отслабнете, добра идея е да се съсредоточите върху изгарянето на телесни мазнини. Казано по-просто, изгарянето на мазнини води до загуба на тегло, защото ще имате по-малко мазнини, които упорито ще залепват по тялото ви. И макар че има повърхностни ползи от по-ниския процент телесни мазнини - дънките ви ще стоят по-удобно, а мускулите ще изглеждат по-стегнати и дефинирани - това също така идва с големи ползи за здравето.

Наличието на твърде висок процент телесни мазнини може да доведе до затлъстяване, което е свързано с повишен риск от сърдечни заболявания, диабет, високо кръвно налягане и някои видове рак.

И така, каква е разликата между упражнения за изгаряне на мазнини и други упражнения? Всичко се свежда до интензивност. Трябва да тренирате с комфортна, но предизвикателна интензивност за оптимално изгаряне на мазнини.

Не сте сигурни как да определите количествено идеята за интензивност? Трябва да можете да поддържате разговор с умерена интензивност, докато при по-енергична дейност ще имате възможност да изречете само няколко думи.

Дългогодишната идея е, че като тренирате с по-ниско от максималното усилие, ще насърчите тялото си да изгаря калории от мазнини за енергия.

Не се вторачвайте твърде много в това, тъй като изгарянето на мазнини се случва и в резултат на тренировки с по-висока интензивност, главно поради това, което се случва, когато тренировката приключи. Тогава се появява ефектът на последващо изгаряне (учените, занимаващи се с упражнения, го наричат ​​„излишна консумация на кислород след тренировка“). Метаболизмът на тялото ви остава ускорен след тренировка с висока интензивност и в резултат на това тялото изгаря мазнини.

В крайна сметка - както тренировките с по-висока, така и тренировките със средна интензивност могат да бъдат ефективни за изгаряне на мазнини. Коя е по-ефективна, все още е въпрос на дебат - но и двете имат място в тренировъчен режим, насочен към постигане на оптимална загуба на мазнини.

Комбинацията от кардио (аеробни) упражнения и силови тренировки е идеална за изгаряне на мазнини. Всеки вид кардио, който повишава сърдечната честота до приблизително 60 до 90 процента от максималната ви сърдечна честота (която е приблизително 220 минус възрастта ви), ще свърши работа. Когато накарате сърцето да бие учестено и го задържите в тази позиция, ще изгорите повече калории, което води до увеличена загуба на мазнини.

Не забравяйте и силовите тренировки. Простата истина е следната - колкото повече мускули имате, толкова повече мазнини ще изгаря тялото ви в покой.

6-степенна тренировка за изгаряне на мазнини

Тази тренировка може да бъде направена както у дома, така и във фитнеса. Направете всяко от упражненията за 30 секунди без почивка, след което починете между 30 и 60 секунди между всяка серия. Опитайте се да не почивате между движенията - това ще поддържа пулса ви висок и тялото ви ще гори мазнини. Тренировката трябва да бъде направена с висока интензивност, като се борите за всяка глътка въздух. Трябва да може да говорите, но не и да поддържате нормален разговор. Поддържането на добра форма е от изключително значение и е много по-важна от скоростта.

Колко серии ще направите, зависи изцяло от вас. Най-важното е да загреете за няколко минути, за да избегнете контузии, след което да се насладите на тренировката. Опитайте се да я правите по два-три пъти седмично. Направете една серия за кратко време, ако нямате възможност за повече, или колкото се може повече рундове за 15 до 30 минути.

