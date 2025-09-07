IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия е свалила 69 украински дрона през нощта

Най-много са били насочените към Краснодарския край

07.09.2025 | 12:00 ч.
Руските противовъздушни сили са свалили 69 украински дрона през нощта, съобщи министерството на отбраната на Русия, цитирано от агенция РИА Новости.

Дроновете са били унищожени над територията на различни руски региони и над акваторията на Азовско море.

Свалени са 21 украински дрона над руския Краснодарски край, 13 дрона - над Воронежка област, 10 - над Белгородска област, 7 - над Астраханска област, 6 - над Волгоградска област, 3 - над Ростовска област, 2 - над Брянска област и по един дрон над Курска и Рязанска области, както и над Кримския полуостров, се казва в съобщението на руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Над акваторията на Азовско море са унищожени още 4 украински дрона, допълва ведомството.

