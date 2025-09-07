Си, Путин и механизмите на вечния живот: Да подменяш частите на тялото си "като автомобилни гуми"

Звучи като зловещо начало на класически филм за Джеймс Бонд. Но реалността побеждава филма: руски и китайски лидери бяха заснети на камера на военен парад в Пекин, обсъждайки небрежно... как да излъжат смъртта.

„С развитието на биотехнологиите човешки органи могат да бъдат трансплантирани непрекъснато и хората могат да живеят все по-дълго, дори имайки възможността да постигнат безсмъртие“, каза руският лидер Владимир Путин на китайския си колега Си Дзинпин с полуконспиративен тон.

„Прогнозите показват, че през този век има шанс да се доживее до 150 години“, отговори Си.

Това не е зла фантазия на сценарист, а стряскащ, но реален разговор между двама от най-могъщите и добре въоръжени лидери в света. Въпреки че може да изглежда абсурдно, зад затворени врати манията по дълголетието надхвърля простото „говорене на глупости“, отбелязват журналисти от Politico в анализ.

През 2024 г. Кремъл нареди на учените да ускорят изследванията против стареене върху клетъчната дегенерация, когнитивния упадък и имунната система. Междувременно Китай инвестира значителни ресурси в изследване на водородна терапия, базирана на нанотехнологии, и съединения като бетаин и литохолова киселина, с надеждата да забави стареенето и да удължи здравословния живот.

Но дори когато световните автократи мечтаят за подмяна на части от тялото като автомобилни гуми, науката остава далеч по-малко отзивчива, отбелязват изследователите.

Джеймс Маркман, председател на изпълнителния съвет на Американското дружество на трансплантационните хирурзи, нарече идеята на Си и Путин да живеят до 150 години чрез трансплантации „неоснователна“. В момента няма доказателства, които да предполагат, че трансплантацията на органи може да удължи живота до 150 години. Въпреки че има нарастващ интерес към изследванията в тази област и е постигнат известен напредък в намесата в процеса на стареене, няма доказателства, че в момента може да се постигне живот от 150 години.

"Въпреки че трансплантациите на органи могат и спасяват животи, няма доказателства, че те могат да забавят или нулират биологичния часовник на човек", каза Маркман. "Подмяната на един орган или дори на множество органи може временно да подобри здравето, но не може да спре цялостния процес на стареене на тялото. Тревожната идея тук е, че има излишък от налични органи, които могат постоянно да се подновяват, за да може един-единствен индивид да удължи живота си; това просто не е така. "

Най-старата мания

Обменът на мнения между Си и Путин не се е състоял във вакуум. Историята е пълна с лидери, които са вярвали, че могат да победят смъртта.

Цин Шъ Хуан, първият император на Китай, е поглъщал живачни хапчета в търсене на вечен живот, навик, който в крайна сметка го е убил. Египетските фараони са се мумифицирали за вечността, Клеопатра се е осмелила да поглъща отвари, за да запази младостта си, а средновековните алхимици са продавали еликсири. През 20-ти век последният руски цар Николай II и императрица Александра са се консултирали с Распутин и други мистици за съвет относно здравето и дълголетието.

Днес същото търсене се е преместило в Силициевата долина, където богатите по света инвестират състояния в криогеника, биотехнологии против стареене и „биохакинг“ с надеждата да купят повече време на Земята. Според Елизабет Уишник, експерт по китайско-руските отношения и научен сътрудник в Центъра за военноморски анализи (CNA), независима организация за изследвания и анализи, тази мания е типична за най-богатите и влиятелни хора в света. Те искат да излязат в космоса, искат да се гмурнат под вода... за тях човешкото тяло е просто още една граница. Логично е хората, които не чувстват никакви ограничения, да се опитват да ги разширят. Но има ярък контраст близо до дома.

Продължителността на живота в Русия остава малко над 73 години, докато в Китай тя се движи около 79, а достъпът до здравеопазване е дълбоко неравнопоставен, съобщава Politico.

Според Уишник, Си и Путин „биха по-добре да се съсредоточат върху този аспект, но вместо това вниманието им сякаш е насочено към собственото им дълголетие, а не към здравето на техните общества“.

Недовършена работа

Съществува и значително културно измерение, което вълнува Си и Путин. Робърт Джей Лифтън, американският учен, който въвежда термина „символично безсмъртие“, твърди, че хората измислят религии, нации и политическо наследство като начини да измами смъртта. Мантрата на Си Дзинпин за „национално възраждане“ и мисията на Путин за възстановяване на „велика Русия“ се вписват идеално в тази рамка – дори и физически да не могат да живеят вечно.

„И двамата всъщност са заложници на собствената си пропаганда“, обясни Уишник. „Те наистина вярват, че са единствените лидери, способни да изпълнят тази мисия. Те са загрижени за наследството, което ще оставят, и как ще бъдат запомнени в историята.“

Това, каза тя, помага да се обясни тяхната мания по възстановяването на „изгубените“ територии – Тайван за Пекин, Украйна за Москва – сякаш завършването на недовършени карти също може да завърши и тяхната историческа съдба. По този начин Си Дзипин преобърна китайската традиция за смяна на лидерството, за да запази господството си, докато Путин премахна изборите и елиминира съперниците, докато не остане сам.

„Не е изненадващо, че той би погледнал към науката като начин да разшири това“, добави Вишник.