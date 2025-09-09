IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 8

Лавров: Русия иска многополюсен свят, в който влиза и Западът

Ние не искаме да издигаме стени, посочи първият руски дипломат

09.09.2025 | 06:55 ч. Обновена: 09.09.2025 | 07:34 ч. 19
БГНЕС

БГНЕС

Външният министър на Русия Сергей Лавров демонстрира желание за диалог със Запада въпреки нарастващото напрежение покрай войната в Украйна, предаде ДПА.

"Ние не искаме да издигаме стени", заяви първият руски дипломат пред студенти в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) на тържественото откриване на новата учебна година.

Свързани статии

Той отбеляза, че руският възглед за многополюсен свят включва и Запада, и предупреди, че не бива да се правят опити Русия да бъде изолирана.

"Ще бъде в стила на Запада да издигне "Берлинска стена" между себе си и нашето огромно евразийско пространство, което преди беше Съветски съюз, а сега е постсъветски регион", посочи руският министър на външните работи.

Лавров подчерта, че Москва търси диалог между равнопоставени страни и не преследва отмъщение. "Гневът е лош съветник", заключи той. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Сергей Лавров Русия Войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem