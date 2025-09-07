Тръмп е готов да премине към втората фаза на санкциите срещу Русия

Президентът Доналд Тръмп сигнализира в неделя, че администрацията му е готова да премине към втората фаза на санкциите срещу Русия.

„Готови ли сте да преминете към втората фаза на санкциите срещу Русия?“, попита репортер президента, докато той напускаше Белия дом, за да се отправи към Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк.

„Да, готов съм“, отговори президентът.

Украинският президент Володимир Зеленски в четвъртък подчерта важността на засилването на натиска върху Москва и върху „всички страни, които търгуват с Русия“.

„Руската икономика е под натиск и всички страни, които търгуват с Русия, са под натиск и ние ще продължим с това“, каза Зеленски, добавяйки, че „вторичните санкции и специалните търговски тарифи“ могат да помогнат.

CNN съобщи по-рано, че Тръмп е все по-разочарован от липсата на напредък по мирния процес и обмисля колко ангажиран трябва да бъде в посредничеството за среща между руските и украинските лидери.

Междувременно специалният пратеник на Тръмп за Украйна заяви в неделя, че Русия „ескалира“ след най-голямата си въздушна атака от войната през нощта.

„Опасността във всяка война е ескалация. Русия изглежда ескалира, като най-голямата атака на войната удари офисите на кабинета на Украйна в Киев“, публикува генерал Кийт Келог в X. „Историята показва, че събитията могат да ескалират извън контрол чрез действия като тези. Ето защо президентът Тръмп работи за спиране на тази война. Атаката не беше сигнал, че Русия иска дипломатически да сложи край на тази война.“

Русия започна най-голямата си въздушна атака на войната в Украйна през нощта срещу неделя, като разположи над 800 дрона и удари правителствена сграда в Киев за първи път.

Бебе е сред най-малко двама души, убити при удари с дронове срещу няколко жилищни сгради в столицата, съобщи градската администрация на Киев.