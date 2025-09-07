IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За първи път: Русия удари правителствена сграда в Киев ВИДЕО

Това е символичен удар

07.09.2025 | 15:10 ч. Обновена: 07.09.2025 | 16:26 ч.

Снимка: БГНЕС

Една от главните правителствени сгради в Киев е повредена в резултат на едни от най-масивните руски удари от началото на войната. Във Facebook украинският премиер Юлия Свириденко съобщи, че „за първи път правителствената сграда, покривът и горните етажи са повредени поради вражеска атака. Спасители гасят пожара“.

Кметът на Киев, Виталий Кличко, казва, че правителствената била обгърната в  пламъци в резултат на „предполагаем удар с дрон“.

Сградата се е намирала в централния Печерски район, пише Кличко в публикация в Telegram. Той казва, че пожарникарите все още работят на мястото на инцидента.

На други места в столицата са били ударени склад, 16-етажна жилищна сграда и четириетажна сграда.

Това е нов обрат в руските атаки срещу Украйна.

Досега нито една правителствена сграда не е била ударена - центърът на Киев е много силно защитен, както е било от началото на пълномащабното нахлуване. Така че тази новина ще разтърси хората.

Това е символичен удар. Това също така ясно показва, че приказките на Владимир Путин за готовност за мир са само позиране. Той не спира. Вместо това Русия засилва атаките си.

