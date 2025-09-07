За първи път: Русия удари правителствена сграда в Киев ВИДЕО

Една от главните правителствени сгради в Киев е повредена в резултат на едни от най-масивните руски удари от началото на войната. Във Facebook украинският премиер Юлия Свириденко съобщи, че „за първи път правителствената сграда, покривът и горните етажи са повредени поради вражеска атака. Спасители гасят пожара“.
Кметът на Киев, Виталий Кличко, казва, че правителствената била обгърната в пламъци в резултат на „предполагаем удар с дрон“.
#SCENE Smoke billowing from cabinet of ministers building in #Kyiv after #Russia's attack sets ablaze seat of #Ukraine government pic.twitter.com/g0Bv46qoyW— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) September 7, 2025
Сградата се е намирала в централния Печерски район, пише Кличко в публикация в Telegram. Той казва, че пожарникарите все още работят на мястото на инцидента.
На други места в столицата са били ударени склад, 16-етажна жилищна сграда и четириетажна сграда.
Това е нов обрат в руските атаки срещу Украйна.
Досега нито една правителствена сграда не е била ударена - центърът на Киев е много силно защитен, както е било от началото на пълномащабното нахлуване. Така че тази новина ще разтърси хората.
Това е символичен удар. Това също така ясно показва, че приказките на Владимир Путин за готовност за мир са само позиране. Той не спира. Вместо това Русия засилва атаките си.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.