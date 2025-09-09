IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия обяви, че тази нощ е свалила 31 украински дрона

15 от тях са били над акваторията на Черно море

09.09.2025 | 08:47 ч. Обновена: 09.09.2025 | 11:13 ч. 12
БГНЕС

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 31 украински дрона, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 23:00 на 8 септември до 07:00 московско време на 9 септември дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 31 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 15 - над акваторията на Черно море, седем - над територията на Белгородска област, три - над територията на Курска област, по два - над територията на Република Крим и Краснодарския край, и по един - над териториите на Тамбовска и Воронежка област", каза руското министерство.

