Русия обяви, че тази нощ е свалила 31 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 31 украински дрона, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 23:00 на 8 септември до 07:00 московско време на 9 септември дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 31 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 15 - над акваторията на Черно море, седем - над територията на Белгородска област, три - над територията на Курска област, по два - над територията на Република Крим и Краснодарския край, и по един - над териториите на Тамбовска и Воронежка област", каза руското министерство.