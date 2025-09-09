10 загинаха и над 40 са ранени при инцидент на жп прелез в Мексико

Най-малко 10 души загинаха и 41 са ранени, след като товарен влак се сблъска с двуетажен автобус в централно Мексико, съобщиха местните власти в понеделник.

Запис от охранителни камери, излъчен от местните медии, показва как влакът се забива в автобуса, който пресича прелез в Атлакомулко на около 100 километра северозападно от столицата Мексико Сити.

Във видеото няма видимо спуснати бариери. "Имаме общо 41 ранени... и имаме 10 смъртни случая", каза Адриан Ернандес, служител по гражданска защита за щата Мексико, където се намира Атлакомулко.

Той каза, че четирима от ранените са в тежко състояние.

Кадрите в социалните медии документират няколко ранени пътници, излизащи от автобуса, докато снимки от мястото на инцидента показват автобуса, на който липсват целия му покрив и задната част. Шофьорът на автобуса е арестуван, съобщава БГНЕС.