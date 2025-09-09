IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
10 загинаха и над 40 са ранени при инцидент на жп прелез в Мексико

Автобус е преминал неправилно

09.09.2025 | 09:04 ч. Обновена: 09.09.2025 | 10:16 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Най-малко 10 души загинаха и 41 са ранени, след като товарен влак се сблъска с двуетажен автобус в централно Мексико, съобщиха местните власти в понеделник. 

Запис от охранителни камери, излъчен от местните медии, показва как влакът се забива в автобуса, който пресича прелез в Атлакомулко на около 100 километра северозападно от столицата Мексико Сити. 

Във видеото няма видимо спуснати бариери. "Имаме общо 41 ранени... и имаме 10 смъртни случая", каза Адриан Ернандес, служител по гражданска защита за щата Мексико, където се намира Атлакомулко. 

Той каза, че четирима от ранените са в тежко състояние. 

Кадрите в социалните медии документират няколко ранени пътници, излизащи от автобуса, докато снимки от мястото на инцидента показват автобуса, на който липсват целия му покрив и задната част. Шофьорът на автобуса е арестуван, съобщава БГНЕС.

Мексико катастрофа влак
