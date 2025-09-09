Туристите са все по-стиснати, заведенията в Кипър едвам оцеляват

Кипърските ресторанти и места за забавление усещат натиск тази година, тъй като повече туристи избират да се хранят у дома, да поръчват доставка или да разчитат на хотелски пакети с включени всички услуги, вместо да се хранят навън, пише Kathimerini.

Въпреки силния август, лидерите в индустрията предупреждават, че един добър месец не е достатъчен, за да покрие по-дълбоките загуби, нарастващите разходи и нарастващата несигурност относно предстоящия зимен сезон.

Докато броят на туристите и приходите от тях достигна рекордни нива това лято, кетъринг индустрията и нощния живот отбелязаха спад в оборота с до 30% в много райони. Ресторантьорите посочват три основни виновника: скокът в краткосрочните наеми, при които посетителите готвят сами, популярността на хотелските оферти "ол инклузив“, които задържат гостите на място, и нарастващите цени на храната и енергията, които правят храненето навън по-малко привлекателно.

Представители на индустрията казват, че секторът е подложен на натиск от всякакъв ъгъл: намалено потребление, високи оперативни разходи, недостиг на персонал и пренасочване на потребителите към хранене в дома. Мнозина твърдят, че без политическа подкрепа и ясен план за действие секторът рискува дългосрочен спад. Представители на индустрията се опасяват, че спадът може да е отражение на слабото първо тримесечие, със загуби от 10% спрямо 2024 г.