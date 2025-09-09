IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Апелативен съд потвърди: Тръмп трябва да плати $83 млн. на американска журналистка

Тя е за оклеветяване

09.09.2025 | 14:31 ч. Обновена: 09.09.2025 | 15:07 ч.
Апелативен съд потвърди осъдителна присъда, според която американският президент Доналд Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американската писателка и журналистка Елизабет Джийн Каръл за оклеветяване, предаде Франс прес.

По това дело Тръмп бе осъден на първа инстанция през януари миналата година по обвинения, че е оклеветил журналистката, която го съдеше за изнасилване, извършено през 90-те години на миналия век.

Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години. Тя е била журналист на изданието „Ел“.

През 2019 година тя обвини Тръмп, че през 1996 година я е изнасилил в пробната на голям магазин в Ню Йорк. Тръмп отхвърли тези обвинения и оклевети журналистката, за което бе осъден./БТА

