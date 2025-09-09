IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дете загина на място след падане от АТВ в дряновско село

Инцидентът е станал днес след обяд около 15 часа

09.09.2025 | 19:40 ч. Обновена: 09.09.2025 | 21:11 ч. 15
БГНЕС

Непълнолетно дете загина след падане от АТВ в дряновското село Пейна, Габровска област.

Инцидентът е станал днес след обяд около 15 часа. На място се извършват огледи, казаха за bTV от Областната дирекция на МВР – Габрово.

15-годишно момче, което е било с близък на своето семейство, тъй като родителите са в чужбина, е отишъл в гората с импровизирано бъги, което е за събиране на дърва.

Инцидентът е станал при слизане от гората. Детето е паднало от превозното средство и е загинало на място.

На място се извършва оглед.

дете загинало АТВ
