Дамска чанта и шалче - най-елегантната тенденция за новия сезон

► Наближава новият сезон, а с него и активният период в офиса

► През есенните месеци се провеждат най-много събития, служебни срещи, конференции и семинари

► А стилната и елегантна визия при такива случаи е задължителна

Добавянето на малък акцент към дамската ви чанта е начин да добавите малко френски шик към визията си. Дори и строго официалният бизнес костюм в един цвят ще бъде много по-стилен с малък аксесоар, който да привлече вниманието.

Шал + чанта е най-стилната комбинация, която пренася лятото в есента. Идеална е както за офис стил, така и за ежедневието и свободното време.

Малкото шалче тип фишу отново е главен герой, но този път не около врата, а като сладък акцент на дамската чанта.

Начините да го комбинирате са безброй - от внимателно завързан възел до леко хлабав и неглиже, шалчето ще вдъхне нов живот дори на най-обикновената чанта.

