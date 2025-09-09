11-годишно дете пострада тежко след падане от тротинетка в Добрич

11-годишно дете пострада тежко след падане от електрическа тротинетка. Инцидентът е станал по пътя от град Генерал Тошево в посока село Присад, на 7-ми септември около 11.30 часа, съобщават от полицията в Добрич.

Детето е отведено от спешен екип в многопрофилната областна болница с черепно-мозъчна травма. Днес то вече е стабилизирано и утре ще бъде настанено в неврохирургия за последващо лечение.

До момента на проведеното разследване е установено, че върху тротинетката са пътували две момчета на 11 години. Второто момче не е пострадало тежко, има само ожулвания, а сигналът за инцидента е подаден от румънски гражданин, който случайно минавал по пътя. Образувано е досъдебно производство, което има за цел да установи какви са причините за настъпилия пътен инцидент, заяви Даниел Илиев, говорител на Районна прокуратура - Добрич, предаде БНТ.

Работи се във всички версии от това, дали има други участници, които са предизвикали пътния инцидент до това дали детето не е загубило управление над тротинетката и не е самокатастрофирало. Районна прокуратура Добрич започва срещи с ученици, кампания, в която да разясни последиците от едно такова поведение, включително и новите изменения в закона за движение по пътищата.