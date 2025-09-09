Живот на цената на куфар: Как при самолетни инциденти багажът означава смърт?

При извънредни ситуации на борда на самолет всяка секунда е от значение. Въпреки това твърде много хора продължават да дават приоритет на собствения си багаж пред колективното оцеляване. Един скорошен пример е случилото се миналото лято на полет на American Airlines: десетки пътници тръгнаха да напускат самолета с якета, раници и в някои случаи с пътни чанти. Мащабно проучване от 168 страници, поръчано от Федералната авиационна администрация (FAA), предоставя убедителни доказателства: изваждането на багаж по време на евакуация може да умножи броя на жертвите.

Проучването

Експерти от Групата за пожарна безопасност към Университета в Гринуич анализираха влиянието на изваждането на куфари върху аварийните евакуации. Използвайки симулационен софтуер – един от най-модерните в света за моделиране на движението на тълпи в затворени пространства – те пресъздадоха хиляди евакуации в самолет с една пътека, подобен по конфигурация на Boeing 737 или Airbus A320, със 185 души на борда (180 пътници, три стюардеси и двама пилоти) и само половината от наличните изходи. Това е често срещана ситуация при реални инциденти, защото дим, огън или удар могат да направят вратите и плъзгачите недостъпни.

Сценариите

Оценявайки 168 души, потенциално способни да съберат багажа си, бяха тествани четири сценария: „базовият“ сценарий, при който всички пътници са старателни и следователно никой не взима багажа си; и сценариите, съответно, при които една четвърт, половината и три четвърти от пътниците отделят време да съберат багажа си, преди да напуснат самолета. За всеки сценарий бяха симулирани хиляда евакуации, общо четири хиляди теста.

90-секундният лимит

Има изненади дори в най-добрия случай. Регламентите постановяват, че за да бъде сертифициран, самолетът трябва да може да се евакуира в рамките на 90 секунди (лимитът, в който горящ самолет може да стане „необитаем“), като половината от евакуациите са оперативни. В документа обаче се посочва, че дори в „базовия“ сценарий, без пътници, които да посягат към багажа си, средното време е било 121 секунди (с минимум 110). При 90-секундна граница 146 от 185 души са успели да оцелеят.

Експертите също така отбелязват, че средното време за изваждане на куфар от горното багажно отделение е 5,3 секунди, но в някои случаи надвишава 15 секунди. Цяла вечност в задимена кабина. Ситуацията се влошава в други сценарии. Когато 25% от хората на борда (42 души) вземат багажа си със себе си, средната евакуация отнема 137 секунди, с пикове от 200. Това означава, че след 90 секунди – регулаторният лимит – на борда остават 42 души, с 3 повече, отколкото в базовия сценарий.

Различните поведения

Когато половината от пътниците спрат за куфарите си, самолетът се изпразва за 169 секунди (почти три минути), с пикове от над 220. И след 90 секунди, средно с 11 души повече остават на борда, отколкото в базовия сценарий, така че общо 53. Това се увеличава до 25 допълнителни души (64 заседнали вътре общо) със 75% процент на възстановяване на багажа и средно изоставяне от 200 секунди, с пикове от 272.

Всяка секунда, прекарана в кабината, означава по-голямо излагане на топлина и токсични изпарения. Ето защо оцеляването при пожар след катастрофата се измерва в секунди. През 2019 г. например, Sukhoi Superjet-100 се запали при кацане в Москва: много пътници избягаха с куфарите си, а 41 души бяха хванати в капан вътре, умирайки в пламъците. Именно това поведение е определено като един от ключовите фактори, довели до толкова висок брой смъртни случаи.

Към сложността допринася и фактът, че процентът на риск варира в зависимост от позицията в кабината.

„Дори когато до 75% от пътниците вземат багажа си, резултатът все още зависи отчасти от случайното разпределение на тези, които вземат багажа си, и от мястото за сядане на пътниците“, се казва в доклада. „В резултат на това не всички пътници са засегнати еднакво. Пътниците, седнали в задната част на самолета, са значително по-засегнати от събирачите на багаж.“

Всъщност средното време за евакуация на седящите отзад надвишава 159 секунди, повече от два пъти повече от сценария без багаж. Седящите отпред са малко по-защитени, със средни закъснения от около 30 секунди. Но дори това допълнително време може да се окаже фатално, като се има предвид, че много инциденти произвеждат токсични изпарения в рамките на първите две минути.

„Всяка секунда, загубена за това да си вземем чантата, е секунда, загубена за колективното оцеляване“, пишат изследователите.

Причините

Но защо се случва това? Психолозите говорят за „притежателно поведение под стрес“: в паническа ситуация мнозина се опитват да се държат за познати предмети, като багаж (може би дори, за да вземат лични карти и пари). Други подценяват риска, може би вярвайки, че грабването на куфара им отнема само миг. „Миг“ е мнението на експертите, което, когато се повтаря от десетки хора, се превръща пътеката в стена. Куфар, изваден от кабината, може да блокира реда зад тях, да забави изкачването по пързалка и дори да я повреди, компрометирайки пътя за бягство.

Предложенията

Проучването предлага властите – като FAA – да насърчават „по-реалистични кампании за повишаване на осведомеността, които показват конкретните рискове от получаването на багаж“, и да предложи „актуализирани видеоклипове за безопасност с по-ясни послания: „Оставете всичко зад гърба си, животът ви струва повече от куфар“, както и „по-строги разпоредби“ (например ограничения за използването на горни шкафчета или дори санкции за тези, които при спешни случаи не спазват процедурите“). То настоява и за провеждането на нови задължителни симулации в сертификационните тестове, „които отчитат реалното поведение на пътниците, а не само идеалното им поведение“.