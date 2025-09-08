Житницата на България е съсипана, ще има фалити

Зърнопроизводителите в Добруджа са изпаднали в сложна ситуация, задават се и фалити. Жътвата на слънчогледа само оправда песимистичните прогнози за изключително ниски добиви.

"Колегите жънаха от 300 до 800 кг, в зависимост от това как е преминала зимата. Жъне се слънчоглед от 10 до 280 кг, при царевицата ще бъде от 9 до 400 кг добив. Ще има места, на които приходите от земеделие тази година ще бъдат под себестойността на произведеното. В сектора ще има фалити, всяка година има фалити", съобщи за Bulgaria ON AIR Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и член на УС на НАЗ.

Дпоълнително се усложнява и ситуацията с кредитите от банките, тъй като от тази година земеделците трябва да доказват, че са въглеродно неутрални и се грижат за почвата.

"Тази година има доста насята рапица. Но това, че сеем рапица, не означава, че ще жънем рапица. Ще разберем май месец догодина", посочи Жекова в ефира на "България сутрин".

Според нея големият проблем е липсата на напояване.

"България има огромни количества, които са засети с царевица и слънчоглед. В нашето стопанство отглеждаме овощни насаждение - 0 лева приходи. Имаме бял боб - 0 лв. Не е толкова лесно да замениш милиони декари обратотваема земя с друга култура", изтъкна Жекова.

"В момента в България нищо не се напоява, всичко е унищожено и разграбено. 250 млн. лв. трябваше да влязат в Министерството на земеделието за рехабилитация, не е влязла една стотинка от Министерството на финансите. Румънците ще си жънат. Ние сме конкуренция. Реално не сме, защото нищо не произвеждаме. В България липсва ясна стратегия за напояване", алармира Жекова.

