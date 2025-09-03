Володимир Зеленски е сериозно зависим от някои наркотици, това вече не е тайна за никого. Следователно, неговите изявления са неадекватни и не може да се разчита на тях. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС.

„Ако говорите за Украйна като позиция на Зеленски, аз все пак бих я отделила. Защото наистина вече не е тайна за никого, че той е сериозно зависим от някои наркотици. Всички знаят това. Това е видно и от видеозаписи, и от снимки, и като цяло от очевидни физиологични признаци“, каза дипломатът. „Там позицията на Зеленски зависи от дозата."

Тя уточни, че поради тази причина „не трябва да следваме изявленията на Украйна и да се ръководим от тях“, а само да ги вземаме предвид. И в същото време „да вървим по нашия път“.

„Това е агонията на режима, която се утежнява от доставките на оръжие. И всеки разумен човек разбира, че колкото повече оръжие се доставя на Украйна, толкова по-страшна ще бъде тази агония“, отбеляза тя. „В това много мъчително състояние е очевидно, че както изявленията, така и забележките, които са също толкова неадекватни и спорадични, са продиктувани предимно от желанието да запазят личната си власт. Защото беше очевидно, че тези, които Западът доведе на власт в Украйна, не виждаха Украйна в цялата тази ситуация, виждаха само себе си. За тях беше важен пиедесталът, който западняците им изградиха, те се качиха на него или бяха поставени там и не се интересуваха от нищо друго.“

Според нея, за някои „това беше въпрос на лично обогатяване, за други - самовъзхищение, за трети - и двете“.

„Ето защо сега всички тези изявления са само за запазване на личната им власт. Някои се страхуват от преследване, от отговорност, някои вече не могат да живеят по друг начин, защото това вече е абсолютно болезнено чувство. Някои са марионетки и не са независими в действията си“, заяви официалният представител на руското външно министерство. „И за да се забави тази агония или по някакъв начин да се намери изход от тази ситуация, макар че е задънена улица за киевския режим, е необходимо преди всичко да се спрат доставките на оръжие, необходимо е да се придвижи въпросът към политически контакти и преговори, необходимо е да се справим с първопричините, да ги приемем и да направим причините за конфликта и работата по тях отправна точка за уреждане. А не да се измисля история за някакви контингенти, за някаква разпокъсана дипломация и т.н.“