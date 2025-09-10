Мелони: Нарушаване на въздушното пространство на НАТО е неприемливо

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди нарушаването на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Нейният коментар идва, след като полският министър-председател Доналд Туск заяви, че въздушното пространство на Полша е било нарушено от руски дронове, припомня агенцията.

"От името на италианското правителство изразявам пълна солидарност с Полша след сериозното и неприемливо нарушение на въздушното пространство на Полша и НАТО от страна на Русия", се казва в изявление на Мелони.

"Италия ще продължи да работи за гарантиране на сигурността на Европа, започвайки от сигурността на Украйна, и за постигане на справедлив и траен мир", подчерта италианският министър-председател.

Италианският министър на външните работи и международното сътрудничество Антонио Таяни заяви, че Италия подкрепя своя партньор от ЕС и НАТО, визирайки Полша.

"Категорично осъждам нарушаването на полската територия от руски дронове - много сериозен и неприемлив акт, който е престъпление срещу сигурността на цялата евроатлантическа зона", каза Таяни в социалната платформа „Екс“.

"Италия изразява пълна солидарност с Полша, една приятелска, съюзническа страна, като потвърждава ангажимента си за защита на суверенитета и териториалната цялост", написа още Таяни.

"Всяка провокация трябва да бъде твърдо отхвърлена от обединена Европа", подчерта той.

Италиански самолети са участвали в отговора на НАТО, предаде Ройтерс.

Полски изтребители Ф-16, нидерландски Ф-35 и италиански разузнавателни самолети АУАКС, както и самолети за зареждане с гориво във въздуха са участвали в операцията, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от НАТО.

Според източниците НАТО не разглежда случая като атака, а като умишлено нахлуване.

Междувременно Джорджа Мелони заяви, че Италия е против ескалацията на напрежението в Близкия изток след въздушните удари на Израел срещу катарската столица Доха, насочени към политическите лидери на "Хамас".

"От мое име и от името на италианското правителство изразявам искрена съпричастност пред емира Тамим бин Хамад Ал Тани и на Катар, потвърждавам подкрепата на Италия за всички усилия за прекратяване на войната в Газа", каза Мелони в "Екс" след ударите. (БТА)