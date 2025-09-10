Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отказа да коментира ситуацията с дроновете в полското въздушно пространство, като препрати въпросите към Министерството на отбраната.

„Не бихме искали да коментираме това по никакъв начин. Това не е в нашата компетентност. Това е прерогатив на руското Министерство на отбраната“, подчерта той.

Рано сутринта на 10 септември Оперативното командване на полската армия обяви унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати, нарушили въздушното пространство на страната. В момента се извършва издирване на свалените обекти. Във връзка с инцидента въздушното пространство над част от страната беше временно затворено, включително над летище „Шопен“ във Варшава.

Полша поиска от НАТО да се позове на член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между държавите-членки на блока, като се твърди, че в небето й са навлезли около 19 руски дрона.

По думите на Песков Европейския съюз и НАТО обвинява Русия в предполагаеми провокации ежедневно.

„Ръководството на ЕС и НАТО обвинява Русия в провокации всеки ден. Най-често, без дори да се опитва да представи каквито и да било аргументи“, отбеляза представителят на Кремъл.

Кремъл няма информация някоя от западните страни, които са заявили намерението си да изпратят военен контингент в Украйна, да се е отказала от тази идея, подчерта още той.

„Единственото, което знам, е, че 26 държави на срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж говориха за готовността си да се включат в изпращането на контингенти в Украйна. Нямам информация някоя от тези държави да е променила позицията си“, каза Песков, коментирайки твърдението, че по-малко хора на Запад са готови да разположат войските си в Украйна.

Представителят на Кремъл обаче припомни, че „редица държави веднага заявиха, че няма да участват в това при никакви обстоятелства“.

„И не знам за никакви промени в този състав“, заключи прессекретарят на руския президент.

Той отново предупреди, че всякакви чуждестранни войски в Украйна е изпълнено с тежки последици, но не всички западни държави разбират това.

„Както винаги, има държави, които заемат категорична позиция, които или не разбират, или не искат да разберат ужасните последици от подобни безразсъдни действия. И има държави, които разбират реалността много по-добре“, каза говорител на Кремъл, коментирайки плановете на „коалицията на желаещите“ за разполагане на военни контингенти в Украйна.